日本家電因中國封城缺零件生產　有零售商大眼雞洗衣機七成缺貨 (14:41)

《日經亞洲》報道，在全球半導體供應短缺和中國因應新型冠狀病毒疫情而多處封城下，不少在內地的日本公司工廠也因此停擺。日立表示，4月底已停止銷售部分洗衣機型號，原因是來自中國的零件供應延誤。三菱電機亦押後本來於5月21日舉行的新電飯煲銷售活動，同樣是因為零件缺乏下無法大量生產。Panasonic亦因與其合作的中國工廠停工，於4月中就停止在靜岡縣的工廠生產部分洗衣機，公司在上海的工廠亦被迫暫時關閉，影響部分微波爐、電飯煲、按摩椅等產品供應。

日本不少家電零售商現時都「無貨可賣」。報道引述東京一家電子產品零售店銷售員說：「供貨延誤在5月開始出現，我們向客戶稱他們要等候一至兩個月運貨。」報道稱，店舖內原本擺放微波爐和電飯煲的陳列架都放了告示，表明因貨運暫停，不接受新訂單。特別受影響的包括洗衣機，其中一家零售商的網頁顯示，其40款滾桶式（大眼雞）洗衣機當中有七成缺貨，部分日立和聲寶牌的產品，標明預計8月或之後才有貨；雪櫃就有約三成顯示缺貨。

另外，冷氣機就因晶片短缺而供應不穩，隨着夏天到來需求增加，供不應求情更加明顯。有網店顯示，部分冷氣機型號要到9月初才有貨，勢將錯過夏季黃金銷售期。

（日經亞洲）