得州小學槍擊案　11歲女裝死避劫　教師保護學生中槍亡 (17:21)

拉莫斯當日早上先槍傷祖母，後駕車到羅布小學附近時撞車並闖入校內行兇，最終他也被擊斃。阿博特周三在記者會上表示，拉莫斯在行兇前，三度在facebook發文提及他的計劃，facebook其後澄清槍手其實是發送私人信息給一名女孩，而非公開帖文，惟直至發生槍擊案後才注意到有關信息。facebook發言人稱他們正與執法部門就調查工作上密切合作。

另外，生還的11歲學生米亞赫（Miah）的父親，向《華盛頓郵報》複述女兒曾提及的部分案發過程，米亞赫表示有同學中槍，她躺在對方身上扮死，成功避過一劫，但中槍同學終傷重不治。米亞赫又表示，看到教師米雷萊斯（Eva Mireles）中槍後，手機從其手中滑落，她遂拿起報警。米雷萊斯女兒稱，其母英勇挺身保護學生而中槍身亡。

（華盛頓郵報/衛報）