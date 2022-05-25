得州小學槍擊案　槍手遭欺凌曾自殘襲他人　滿18歲不久即買槍行兇 (20:39)

自稱在8年級（相當於香港中二）時是拉莫斯最好朋友的加西亞（Stephen Garcia），形容對方是最友善的孩子，但亦很害羞，在校時遭很多人嚴重欺凌，包括線上線下。拉莫斯的表姊妹米婭（Mia）稱他們讀中學時，有人會嘲弄拉莫斯口齒不清，他之後會向祖母表示不想上學。

小學時已認識拉莫斯的瓦爾德斯（Santos Valdez Jr.）憶述，拉莫斯聲稱因為貪玩，所以割花自己的臉。他又說，拉莫斯有時會在晚上和朋友四處駕車遊走，並用氣槍射人。拉莫斯的高中同學雷耶斯（Nadia Reyes）稱，拉莫斯與其他人的友誼都很短暫，曾看過他與其他學生打架，又曾表示希望加入海軍陸戰隊，唯一原因是可以殺人。

拉莫斯的舊鄰居說，拉莫斯跟母親相處欠佳，問題在他長大後惡化，甚至曾驚動警察上門。他又稱拉莫斯的母親有濫藥問題，及至數月前拉莫斯搬到鎮上另一邊、其祖母的家生活。

拉莫斯在其Instagram帳戶有多張槍械照。瓦爾德斯表示，兩人最後一次聯絡是在槍擊案發生前兩小時，他們當時在Instagram傳信息。加西亞在上課時收到槍擊案消息，他搜尋新聞時發現拉莫斯的名字，稱感到非常傷心，因從未想過拉莫斯會傷害人，但認為他需要精神問題上的協助。

（華盛頓郵報/紐約郵報）