東航墜機｜回應《華爾街》報道空難疑人為蓄意墜機　東航稱不大可能有人闖駕駛艙 (11:40)

美國全國運輸安全委員會（NTSB）等協助調查這宗空難，《華爾街日報》報道稱，肇事客機在高空巡航時突以接近垂直角度下降，以極快速度墜山。黑盒數據顯示，有人在控制系統輸入指令，「飛機跟隨駕駛艙內某人的指示而飛行」。

消息稱，中國當局未有表示發現客機有任何機械或控制問題，是美方如此判斷的另一依據。而空難後波音或航空安全部門無發出任何安全指引或維修指示，顯示當局至今不認為機種本身存在安全問題。今次空難前，波音737-800客機飛行安全紀錄極佳。

知情者稱，參與調查的美方官員將焦點鎖定機師行為，但不排除有人闖進駕駛艙蓄意讓飛機墜落的可能性。東航在回應中重申機師健康、家庭和睦，財務狀態良好。至於是否有人闖進駕駛艙，東航稱這情況不大可能發生，亦稱飛機失事前沒有發出緊急碼，任何非官方臆測都可能妨礙事故調查，影響全球航空運輸產業實質發展。

路透社亦引述兩名消息者稱，美國當局正循人為方向調查今次空難。報道稱內地微博和微信今早（18日）將《華爾街日報》報道的截屏照片屏蔽，「東航」和「東航黑盒」等字眼在微博被禁制，用戶也無法在微信轉載相關信息。

（華爾街日報/中央社）

《華爾街》：東航墜機或駕駛艙有人指示急墜