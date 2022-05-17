美加州教堂槍擊案　警方：華裔疑犯出於政治動機、仇恨台灣人行兇 (15:34)

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長黃敏境表示，槍手周文偉應是1953年在台出生。橙縣警長巴恩斯（Donald Barnes）在記者會表示，周文偉為華裔美國公民，曾當警衛，父母在國共內戰後期從大陸移居台灣。周文偉長年在美國居住，疑在年輕時在台灣生活時受過不好待遇。其前鄰居透露，周文偉為人友善，據悉多年前周文偉曾被一名租客襲擊導致頭部和身體多處嚴重受傷，近期其精神狀態轉差。該鄰居又說，據悉去年10月他所住的單位以約50萬美元（390萬港元）售出，之後妻子和兩名孩子中的其中一名拿了錢移居台灣，而他亦於今年2月搬走。

警方稱，相信周文偉的犯案動機是「對中國大陸和台灣之間的政治緊張局勢」感到憤怒不滿。巴恩斯說，從槍手車內發現的字條，顯示周嫌不認同「台灣是獨立於中國的國家」，又顯示到他對台灣人的憎恨。周文偉是反獨促統團體「美國拉斯維加斯中國和平統一促進會」（簡稱「拉斯維加斯促統會」）理事，該團體於2019年4月成立，在成立儀式上，周文偉高調支持國民黨總統候選人韓國瑜。《世界日報》報道，賭城各種華人活動都會見到周文偉，他曾經教過調酒，喜歡被稱為「周教授」，個性比較偏激。

（中央社/橙縣紀事報/紐約時報/衛報）