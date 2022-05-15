美國水牛城槍擊案10死3傷包括11黑人　白人疑兇控謀殺　FBI查種族主義暴力及仇恨犯罪 (16:20)

當局指出，疑犯從所住地方駕車數小時到水牛城施襲。水牛城警察局長格拉馬利亞（Joseph Gramaglia）在記者會上表示，槍手手持突擊步槍，身穿防彈衣及頭盔，用頭盔上的攝影機來直播攻擊過程。他先在超市停車場槍擊4人，導致當中3人死亡，再到店內行兇。共有13人中彈，其中4人為超市員工，包括一名保安。警方到場後，槍手曾把槍指向自己頸部，但警員其後說服他投降。

槍手行兇期間曾在社交平台Twitch直播槍擊過程，Twitch發言人確認在事發後不到兩分鐘已移除直播，正確保沒其他帳號重新發布有關內容。

路透社引述法院文件報道，疑兇為金德倫（Payton Gendron），住在紐約州南部一個人口約5000的小鎮康克林（Conklin）。伊利縣地方檢察官弗林（John Flynn）表示，疑犯案發後數小後被提訊，控以一級謀殺罪，罪成最高可被判囚終身，不得假釋。金德倫周四（19日）將再上庭。

（路透社/法新社）