巴勒斯坦女記者採訪期間頭中彈亡　半島電視台斥以軍故意射殺違國際法 (19:09)

51歲的阿克勒（Shireen Abu Aqleh）是巴勒斯坦人，為半島電視台阿拉伯語頻道記者。半島電視台稱，阿克勒周三在杰寧（Jenin）採訪時中彈身亡，該台另一記者薩穆迪（Ali al-Samudi）則受傷。電視台稱，阿克勒當時身穿印有「記者」英文字樣的背心，斥責以軍「故意」和「冷血」射殺她，呼籲國際社會追究責任。卡塔爾助理外交部長哈特（Lolwah Al Khater）稱，身穿記者背心的阿克勒面部中槍，形容這種「國家支持的以色列恐怖主義必須停止」。

以色列稱巴人武裝分子肇事遭事主同事反駁

以軍證實周三在杰寧難民營採取突擊行動，但否認故意針對記者，稱當時安全部隊與疑犯交火，軍方正調查阿克勒被巴人槍手擊斃的可能。以色列外長拉皮德（Yair Lapid）稱會調查事件，但稱根據以方蒐集的信息，似乎是巴人武裝分子胡亂開槍殺死阿克勒。

不過，受傷的薩穆迪在醫院指摘是以軍在行動期間突然向他和阿克勒開槍。他又駁斥以軍的說法，稱事發時他們附近並沒巴人武裝分子。

（法新社/路透社）