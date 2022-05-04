俄烏局勢｜俄主播警告：俄可射潛航核導彈　帶輻射海嘯毁英國 (15:05)

基謝廖夫（Dmitry Kiselyov）周一（2日）在其第一頻道電視節目中說，俄羅斯可以採用陸空兩路向英國發射核彈，說：「約翰遜，只要發射一次，英格蘭就會消失。一次就完。為何要和我們玩？」他表示，俄軍可以對英國發射「海神」（Poseidon）魚雷，稱該「水下無人機」可以用時速200公里移向英國海岸，引爆後「將引發高達500米的海嘯」，令英國沉沒。基謝廖夫說：「這種大浪帶有極高輻射，席捲英國島嶼後，將把一切變成輻射沙漠。」

基謝廖夫又稱，俄軍只要用一枚「撒旦2」導彈，就能徹底摧毁英國。他說：「（他們的）島嶼太小了，一枚撒旦2導彈就足以將之淹沒，而且一勞永逸。只要一發，就不再有英國了。」

基謝廖夫沒有直接提到愛爾蘭，但他發言時配有動畫，顯示核彈在英國西部、愛爾蘭西北部海域引爆，之後兩國都從地圖中消失。愛爾蘭總理馬丁（Micheál Martin）回應時，形容有關威嚇是「邪惡和威嚇性的伎倆」，要求俄方道歉。俄羅斯駐都柏林大使館發表聲明，稱有關觀點純屬節目編導決定，官方立場仍然是認為核戰中沒有贏家。

（華盛頓郵報/衛報）