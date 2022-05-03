日本行憲75年　民調：支持修憲比例見新高　半數稱「有必要」修不得擁戰力規定 (13:36)

日本行憲75年至今未曾修憲。《讀賣新聞》於今年3月15至4月21日，以郵寄問卷方式向全國18歲以上的3000名民眾進行民調。結果顯示，認為「最好修憲」者佔60%，較去年同期的56%高，也是2015年以來同類民調的最高紀錄；認為「不修憲比較好」者佔38%，稍低於去年的40%。

被問及認為應修憲的條文或增加什麼新條文較好（答案可複選），最多人選擇「擁有自衛軍隊」（45%）、「對於緊急事態的應對」（38%）。日本憲法第9條第2項規定日本不得擁有戰力，民眾被問及是否有必要修改此條文時，回答「有必要」者佔50%（上次為46%）、「不必要」者佔47%（與上次一樣）。報道稱，民調反映受到新型冠狀病毒疫情、各種災害陸續發生的影響，民眾要求憲法能對緊急事態做好應對的聲浪持續增高。

《朝日新聞》在相若時間透過郵寄方式訪問3000人，結果認為有必要修憲者佔56%，是該媒體於2013年進行同類民調以來支持修憲比例最高的紀錄，但認為不需修改憲法第9條者佔59%。

日本放送協會（NHK）最新民調顯示，支持修憲者佔35%、「沒必要修憲」者佔19%、回答「不予置評」者佔42%。

（中央社）