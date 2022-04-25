英媒︰女議員被指模仿《本能》主角翹腳圖使約翰遜分心　政界轟說法歧視 (16:57)

報道引述不止一名匿名保守黨高層成員稱，坐在國會前排位置的韋雅蘭，在約翰遜在國會答辯時經常做翹腳和放腳動作，質疑這名42歲政客是在模仿莎朗史東在《本能》中經典的翹腳色誘行為。報道引述一名保守黨議員說：「她自知鬥不過約翰遜經過牛津大學辯論學會的訓練，但她擁有他欠缺的其他技能。」又說韋雅蘭私下與其他議員飲酒作樂時親自承認。報道又提到韋雅蘭16歲時就懷孕輟學，成為護理員前一無學歷。

韋雅蘭形容自己成為性別歧視和厭女指控的受害人，反映女政客每日都面對的問題，說：「我因為作為女性，擁有雙腿和穿衣服，就被指『陰謀』要『擾亂』那無能的首相。」國會下議院婦女與平等委員會主席、保守黨的盧嘉蓮（Caroline Nokes）形容報道是「污穢的小報道」，斥《星期日郵報》經常報道有關女議員的厭女報道。蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）說，在此事上政見不同的政客都站在韋雅蘭一邊。

約翰遜和工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）周日都開腔抨擊，其中約翰遜在Twitter發文說，雖然他與韋雅蘭幾乎在所有政治議題上都持不同意見，但作為議員他尊重她，抨擊有匿名者作出這些厭女指控。《星期日郵報》沒有回應。

（衛報/BBC/星期日郵報）