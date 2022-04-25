瑞典智庫︰全球軍事開支連增7年見16.5萬億元新高　俄侵烏前去年底開支急增 (14:39)

根據瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）發表的報告，儘管新型冠狀病毒疫情衝擊經濟，多國仍持續增加軍備，去年全球軍事支出增加0.7%，達到2.1萬億美元（近16.5萬億港元），是連續第7年增加。其中俄羅斯的軍事開支增加2.9%，達到659億美元（約5170億港元），是連續3年增加。SIPRI指出，俄羅斯的軍事支出在2021年底準備入侵烏克蘭前急遽增加。

另一方面，烏克蘭在克里米亞2014年遭俄國吞併以來，軍事支出增加了72%，儘管去年軍事支出減少逾8%至59億美元（約460億港元），仍佔烏國國內生產總值的3.2%。隨着歐洲緊張局勢升溫，不少北約（NATO）成員國均增加軍費支出。去年北約有8個成員國軍事支出達國內生產總值的2%，較前一年少一個，但仍遠比2014年的僅兩個為多。

至於軍事開支高達8010億美元（近6.3萬億港元）的美國，2021年軍事支出逆勢減少1.4%；中國軍費開支約2930億美元（近2.3萬億港元），位列世界第二，增加4.7%，是連續第27年增加；日本軍費增加70億美元（約549億港元），增幅達7.3%，錄得1972年以來最高增幅。

（法新社/中央社）