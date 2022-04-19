美國停止反衛星導彈測試　被視向中俄等國家施壓 (15:14)

身為美國國家太空委員會主席的賀錦麗（Kamala Harris），周一在訪問加州的范登堡太空軍基地（Vandenberg Space Force Base）時，宣布美國將單方面放棄測試直升式反衛星（direct ascent anti-satellite）武器試驗，稱這項禁令將防止測試碎片損害其它衛星，並減少各國在太空中發生衝突的風險。她敦促其他國家仿效，並表示缺乏明確規範將使人在太空面對許多不必要風險，美方此承諾解決對太空安全和可持續性其中一個最緊迫威脅。

賀錦麗發言時，提到中國2007年和俄羅斯去年進行的反衛星導彈測試造成大量碎片，可能危及國際太空站的工作人員，摧毁重要的衛星設備，威脅所有國家的安全、經濟和科學利益。

根據非牟利組織安全世界基金會（Secure World Foundation），美國在1985年、1986年和2008年曾進行相關測試，印度2019年也有進行。

（華盛頓郵報/彭博社/路透社）