俄烏局勢｜俄名人紛毁Chanel手袋　抗議品牌反對俄侵烏 (16:07)

《紐約時報》周日（10日）報道，28歲俄羅斯電視節目主持艾爾莫什金娜（Marina Ermoshkina）得知迪拜一間Chanel店舖拒絕出售高價手袋給一名俄羅斯顧客後大感不滿，用大剪刀將自己的Chanel手袋剪爛，並將片段放上Instagram，稱這是「恐俄」（Russophobia）歧視。片段也在俄羅斯電視台播出。

有930萬名Instagram追隨者的俄羅斯女網紅博尼奧（Victoria Bonya）亦照辦煮碗，用剪刀剪爛其價值數千美元的Chanel手袋，並在片中說：「如果Chanel不尊重顧客，為什麼我們要尊重它？」有其他網紅亦聲言拒絕再用Chanel產品，稱「沒有任何東西的價值與我對祖國的愛相同」。

多家國際巨擘因俄軍侵烏而暫停在俄的業務，Chanel更開始在全球店舖要求顧客簽紙承諾不會在俄羅斯國內使用Chanel的用品。Chanel發表聲明，稱該公司正嘗試跟從歐盟和瑞士政府的制裁令，禁止向俄羅斯人或單位直接或間接銷售、提供、轉移和出口價值超過300歐元（約2560港元）的貴價品，承認跟隨法例或會導致部分顧客失望，並對任何可能導致的誤會致歉。

艾爾莫什金娜對Chanel道歉表示高興，但她已將所有其他Chanel產品放售，稱收益會用作協助那些在烏克蘭東部頓巴斯地區的人。當地人大多說俄語。

（紐約時報）