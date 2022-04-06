美英澳合作研高超音速導彈　中國稱或重演烏克蘭危機 (20:46)

AUKUS三國領袖共同聲明表示，「公布高超音速和反高超音速（武器）與電子作戰能力的新三邊合作，擴大信息分享和加深國防創新合作」，三國並會深化現有網絡能力、人工智能、量子科技，以及額外海底行動能力。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）稱，提升防禦能力為避免中國大陸在未來10年侵略台灣，以及防止澳洲捲入戰爭。副總理喬伊斯（Barnaby Joyce）今日接受《澳洲人報》訪問時稱，中國的高超音速導彈誤差小於40公里範圍，假如裝上核彈頭，這誤差範圍可以無視，而來自中國的高超音速導彈，只需14分鐘便能擊中澳洲最大城市悉尼，對澳洲造成生存威脅。

中國常駐聯合國代表張軍周二在回應事件時向記者表示：「不希望看到烏克蘭危機的人，就應避免做出可能導致世界其他地區爆發此類危機的事情……就如中國古諺：己所不欲，勿施於人。」中國外交部發言人趙立堅周三（6日）在記者會上表示，美英澳開發高超音速武器等先進軍事技術「不僅加大核擴散風險，衝擊國際核不擴散體系，更加劇亞太地區軍備競賽」。

（中央社/路透社/金融時報/華爾街日報/衛報）