微軟前副總裁隻身赴波蘭當義工　義載烏克蘭難民 (14:34)

《西雅圖時報》周二（5日）報道，湯普森上月23日從西雅圖飛到德國柏林，租用一輛小型貨車後開往距烏克蘭邊境13公里的波蘭小鎮普熱梅希爾（Przemyśl），在該處由超市改成的難民庇護所申請做負責駕駛的義工。

湯普森首趟任務是接載一名母親及其4個孩子到波蘭中南部肯普諾（Kepno）農場，車程約510公里。為讓眾人減低坐陌生男子車的恐懼，湯普森邀請說烏克蘭語的朋友製作一段3分鐘錄音，讓乘客安心；又在途中買熱狗給他們充飢，並把身上的25美元現金全給該名母親。

湯普森第二趟任務是駕車逾1600公里，把8名烏克蘭難民從普熱梅希爾載到比利時布魯塞爾。在兩天車程中，他們在德國東部的德累斯頓（Dresden）過夜，湯普森更為他們支付住宿費。

該家庭其中一人透過通訊軟件Telegram向《西雅圖時報》稱，湯普森給了他們希望與信念，讓他們知道「我們並不孤單，這世上有像他一樣的好人」。湯普森還接載過多人前往羅馬尼亞和保加利亞等國，並透過電郵與70名朋友分享經歷。他4月23日將返回西雅圖，其間將繼續接載難民。

（西雅圖時報/中央社）