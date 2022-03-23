以色列街頭襲擊4死2傷　遭擊斃巴勒斯坦疑兇曾欲加入ISIS被判監 (19:35)

以色列發生近年死傷最嚴重襲撃。一名巴勒斯坦男子於當地時間周二（22日）下午，在南部城市貝爾謝巴（Beersheba）用刀刺人和駕車撞人導致4死2傷後，被途人用槍擊斃。疑兇年前曾因打算加入極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）而被判監，相信是單獨行動。以色列當局指兇手是恐怖分子，總理指示迅速應對事件，並預防有人模仿施襲。美國國務院亦發聲明譴責這宗恐怖襲擊。
根據以色列警方和醫護部門表示，疑兇先在貝爾謝巴一處油站用刀刺向一名女子，再駕車撞向一名騎單車的六旬漢，最後在一間購物中心前下車，隨機刀襲途人。駛經現場的巴士司機柴伊莫夫（Arthur Chaimov）原以為發生交通意外，見有人持刀行兇便拿個人手槍下車，跟另一名途人與疑兇對峙，其間疑兇不聽勸阻步步進逼，柴伊莫夫開槍當場擊斃對方。
綜合以色列警方和多間傳媒消息，疑兇是34歲巴勒斯坦男子穆罕默德（Mohammad Ghaleb Abu al-Qi'an）。他本是內蓋夫（Negev）一處貝都因人城鎮的學校教師，曾因涉計劃加入敍利亞的「伊斯蘭國」原教旨主義組織被判入獄4年，後於2019年獲釋。當局正調查今次事件，相信疑兇單獨犯案。
4名死者年齡介乎43歲至67歲。另有兩人一度身受重傷，送醫後情況轉趨平穩。