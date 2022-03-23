以色列街頭襲擊4死2傷　遭擊斃巴勒斯坦疑兇曾欲加入ISIS被判監 (19:35)

根據以色列警方和醫護部門表示，疑兇先在貝爾謝巴一處油站用刀刺向一名女子，再駕車撞向一名騎單車的六旬漢，最後在一間購物中心前下車，隨機刀襲途人。駛經現場的巴士司機柴伊莫夫（Arthur Chaimov）原以為發生交通意外，見有人持刀行兇便拿個人手槍下車，跟另一名途人與疑兇對峙，其間疑兇不聽勸阻步步進逼，柴伊莫夫開槍當場擊斃對方。

綜合以色列警方和多間傳媒消息，疑兇是34歲巴勒斯坦男子穆罕默德（Mohammad Ghaleb Abu al-Qi'an）。他本是內蓋夫（Negev）一處貝都因人城鎮的學校教師，曾因涉計劃加入敍利亞的「伊斯蘭國」原教旨主義組織被判入獄4年，後於2019年獲釋。當局正調查今次事件，相信疑兇單獨犯案。

4名死者年齡介乎43歲至67歲。另有兩人一度身受重傷，送醫後情況轉趨平穩。

（以色列時報/國土報/路透社/法新社）