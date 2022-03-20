俄烏局勢｜路透社：美國倡土耳其向烏克蘭運送俄製防禦導彈助抗俄 (15:05)

美國拜登政府一直要求使用S-300與S-400等俄製裝備和系統的盟邦，考慮將這些武器轉交烏克蘭，以協助烏國抵抗俄羅斯2月24日展開的入侵行動。

土耳其當局未就美國提案置評，但土國消息人士及分析家說成事機會渺茫，他們提到的原因包括烏克蘭安裝操作S-400有技術障礙、安卡拉當局憂慮莫斯科報復等。首批俄製S-400於2019年7月交貨給土耳其以來，華府屢次要求土國放棄採用這款俄製地對空導彈，美國甚至為此制裁土耳其國防業，並將土國踢出F-35戰機計劃。土耳其曾表示，因為盟友未有以令土耳其滿意的條件提供武器，土耳其才被迫選擇S-400。

美國與土耳其消息人士表示，美國官員熱切希望把握這次機會拉攏土耳其，最近數周更加速尋找「別出心裁」的方式以改善兩國關係，但至今未有提案獲得支持。

（路透社）