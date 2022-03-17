日本7.4級地震至少4死　豐田、日產等多間廠房停運【短片】 (15:35)

豐田發言人表示，位於岩手縣和宮城縣的廠房到周四（17日）早上仍暫停運作，公司仍研究稍後會否恢復運作。豐田廠房在地震中受損，但沒員工受傷，而豐田一度停運宮城縣的引擎工廠，預計周四完成安全評估會恢復運作。至於豐田汽車的零件供應商電裝（DENSO）位於福島的工廠有設備受損，正評估對生產有何影響。

汽車晶片製造商瑞薩電子（Renesas Electronics Corp）周四亦表示，有3間半導體晶片工廠暫停運作，未有透露何時恢復運作。日產周三在地震後暫停福島縣磐城市廠房的運作，員工安全撤離沒有人受傷，亦沒造成會影響生產的損毁。

【09:57】NHK報道，截至當地時間上午10時，在福島縣及宮城縣共有3人死亡；地震造成至少135人受傷。

【08:53】日本東北部福島縣外海昨晚發生地震，修訂為黎克特制7.4級地震。日本消防廳稱，截至當地時間周四上午6時30分，地震造成至少2人死亡、92人受傷。

（NHK/共同社/路透社/彭博社）