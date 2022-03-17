日本7.4級地震至少4死　豐田、日產等多間廠房停運【短片】 (15:35)

【15:35】日本東北部福島縣外海周三（16日）晚上發生黎克特制7.4級地震，造成最少4死逾百人傷。豐田及日產兩間車廠在日本北部的廠房在地震後暫停運作，汽車晶片製造商瑞薩電子也有廠房要停運。多間企業正評估地震對生產的影響，若供應鏈受影響，勢對智能手機、電子產品和汽車的全球供應壓力增加。
豐田發言人表示，位於岩手縣和宮城縣的廠房到周四（17日）早上仍暫停運作，公司仍研究稍後會否恢復運作。豐田廠房在地震中受損，但沒員工受傷，而豐田一度停運宮城縣的引擎工廠，預計周四完成安全評估會恢復運作。至於豐田汽車的零件供應商電裝（DENSO）位於福島的工廠有設備受損，正評估對生產有何影響。
汽車晶片製造商瑞薩電子（Renesas Electronics Corp）周四亦表示，有3間半導體晶片工廠暫停運作，未有透露何時恢復運作。日產周三在地震後暫停福島縣磐城市廠房的運作，員工安全撤離沒有人受傷，亦沒造成會影響生產的損毁。
【09:57】NHK報道，截至當地時間上午10時，在福島縣及宮城縣共有3人死亡；地震造成至少135人受傷。
【08:53】日本東北部福島縣外海昨晚發生地震，修訂為黎克特制7.4級地震。日本消防廳稱，截至當地時間周四上午6時30分，地震造成至少2人死亡、92人受傷。