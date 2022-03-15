新冠疫情｜英國周五起撤所有入境限制　未打針者毋須驗病毒 (19:02)

目前，對於被英國認定為合格、完成接種新冠疫苗的入境者，已取消所有入境檢測要求，但仍需填寫「乘客定位表」，向當局申報在英國的住址、旅遊詳情及疫苗接種紀錄。運輸大臣夏博思（Grant Shapps）表示，周五凌晨4時起，入境旅客毋須再填寫有關申報表格，亦會撤銷對未接種新冠疫苗入境旅客在出發前及抵埗後作病毒檢測的要求，意味着入境旅客毋須再執行任何針對新冠制定的限制措施，民眾可以像以往一樣旅行。

夏博思表示，新措施將趕及復活節假期前讓旅客有更大自由，稱英國正領導世界移除所有旅遊限制。倫敦希斯路機場周一亦宣布，旅客自本周三（16日）起將毋須再佩戴口罩，英航和維珍航空表示已計劃取消機上戴口罩的規定。

英國周一公布的數據顯示，該國過去7天新增新冠確診病例444,201宗，較對上一周急增48.1%；截至周一早上8時的過去7天，全國入院人數為10,576人，較前一周多19%。首相約翰遜的發言人周一表示，在現時民眾大多已完成接種或接種加強劑下，已沒有需要採取新措施阻遏病毒擴散。

（衛報/新華社/中央社）

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