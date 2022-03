俄烏局勢｜俄軍8火箭襲烏國文尼察市　機場全毁　澤連斯基再促設禁飛區【短片】 (09:21)

澤連斯基表示,文尼察市遭受俄軍發射8枚火箭炮擊,他形容此舉殘酷,並稱俄羅斯正繼續破壞烏克蘭的基建設施。

他再次敦促西方設立禁飛區,稱保護平民是西方的人道主義責任。他稱倘若西方不願設立禁飛區,亦應該提供戰機,讓烏克蘭保護自己,除非「你希望我們慢慢地被殺死」。

俄羅斯總統普京日前強調,如果有任何國家在烏克蘭設立禁飛區,將被視為介入今次戰事。

‼️ Urgent appeal by President @ZelenskyyUa: a missile strike on #Vinnytsia consisted of eight missiles; the airport is completely destroyed.

The President called on the world to close the skies over #Ukraine and provide Ukraine with aircraft. pic.twitter.com/0s8nUneRZP— Verkhovna Rada of Ukraine (@ua_parliament) March 6, 2022