俄烏局勢｜俄軍8火箭襲烏國文尼察市　機場全毁　澤連斯基再促設禁飛區【短片】 (09:21)

澤連斯基表示，文尼察市遭受俄軍發射8枚火箭炮擊，他形容此舉殘酷，並稱俄羅斯正繼續破壞烏克蘭的基建設施。

他再次敦促西方設立禁飛區，稱保護平民是西方的人道主義責任。他稱倘若西方不願設立禁飛區，亦應該提供戰機，讓烏克蘭保護自己，除非「你希望我們慢慢地被殺死」。

俄羅斯總統普京日前強調，如果有任何國家在烏克蘭設立禁飛區，將被視為介入今次戰事。

（CNN）