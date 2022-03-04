俄烏局勢｜歐最大核電站遭俄軍炮擊一度起火　輻射水平維持正常【短片】 (15:18)

【15:18】烏克蘭當局稱，起火現場為扎波羅熱核電站外一座培訓大樓。烏克蘭緊急服務部門稱，火警持續約4小時後，至當地時間周五早上6時許已撲熄，無人傷亡。核電站周邊的戰事已停止。國際原子能機構引述烏克蘭當局表示，扎波羅熱核電站的輻射水平維持正常，必要的儀器無受火警影響。

【09:22】烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）周五凌晨發布Twitter稱，俄軍正向扎波羅熱核電站（Zaporizhzhia NPP）炮擊，現場發生火災。庫列巴警告，核電站一旦發生爆炸，破壞力將比切爾諾貝爾核災大10倍，呼籲俄羅斯立即停火。

該核電站位於烏克蘭東南部的埃涅爾戈達爾（Enerhodar）。當地市長Dmytro Orlov稱，烏克蘭軍隊曾與俄羅斯軍隊在該市郊區作戰，並通報俄軍前往核電站，周四（3日）更聽到槍聲和炮聲。

核電站一名員工在Telegram發布信息，稱俄軍正向核設施開火，釀成火災，烏克蘭消防員無法入內救火。

國際原子能機構（IAEA）在Twitter警告，如果核反應堆被擊中，將是十分危險。美國有線新聞網絡（CNN）則引述白宮官員稱，正密切關注核電站遇襲事件發展。

（CNN）