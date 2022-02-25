俄烏局勢｜烏國防部稱敵人已入基輔　俄軍坦克迫近市中心【附短片】 (21:00)

【20:55】中國國家主席習近平今午（25日）與俄羅斯總統普京通電話，習近平表示，中方會支持俄方與烏方通過談判解決問題。

與普京通話 習近平：支持俄烏談判解決問題

【19:27】俄羅斯外長拉夫羅夫周五（25日）在首都莫斯科舉行記者會，稱只要烏克蘭軍隊放下武器，俄羅斯願意談判。

俄外長︰倘烏軍放下武器願談判

俄羅斯反制裁英國 禁英航機飛越領空

【18:07】英國廣播公司（BBC）報道，烏克蘭國防部在Twitter表示，有「敵人」已進入基輔，到達距離基輔市中心以北約9公里的地區Obolon，呼籲平民留在家或找掩護，也呼籲自行製作汽油彈，以在有需要時作反擊之用。另外，網上有片段顯示，有多架疑是俄軍的坦克駛過Obolon。

【16:25】美聯社引述消息稱，美國防長奧斯汀於美國時間周四晚與議員通電話時透露，經白俄羅斯進入烏克蘭的俄軍，已推進至距離基輔僅約32公里外。

烏克蘭內政部顧問Anton Herashchenko表示，預料俄軍周五之內便會到達基輔外圍，基輔可能受到俄軍坦克攻擊。他稱，雖然敵眾我寡，但烏軍會堅守陣線。

《新聞周刊》引述美國官員稱，俄方目標是包圍基輔，迫烏克蘭政府投降，預計基輔會在96小時內淪陷，烏克蘭政府則料於一周內倒台。

【14:39】烏克蘭總統澤連斯基證實，位處黑海蛇島（Snake Island）的13名士兵全部陣亡，稱他們英勇犧牲，沒向俄軍投降，將被追授「烏克蘭英雄」的稱號。

蛇島烏克蘭13士兵全陣亡

【12:39】美國有線新聞網絡（CNN）引述美國國防高級官員報道，俄羅斯至今在空襲中發射了逾160枚導彈，有巡航導彈、中程及短程導彈。報道並引述烏克蘭官員稱，基輔周五凌晨受襲，相信是巡航導彈或彈道導彈造成。該官員亦稱，烏軍擊落了一架俄羅斯戰機。

【11:20】美國國務卿布林肯稱，確信俄羅斯試圖推翻烏克蘭政府。

布林肯：確信俄企圖推翻烏克蘭政府 北約不會讓普京得逞

【10:49】有身在當地的傳媒表示，烏克蘭首都基輔周五凌晨傳出兩次爆炸巨響。

另外，烏克蘭總統澤連斯基表示，俄羅斯發動大規模入侵行動後，烏克蘭在孤軍奮戰。

澤連斯基嘆孤軍奮戰 質疑西方國家「害怕」沒並肩抗俄

【10:04】美國總統拜登宣布針對俄羅斯金融體系和尖端技術實施更多制裁，並稱俄羅斯總統普京選擇了戰爭，是「侵略者」。

拜登批普京「侵略者」 宣布制裁俄金融體系、尖端技術

【08:20】烏克蘭總統澤連斯基透過傳媒稱，他是俄軍頭號目標，其家人則是二號目標。他稱自己留守在基輔的總統府，家人仍在烏克蘭，又透露情報顯示敵方狙擊小隊已進入首都基輔。

【08:19】中國駐烏克蘭大使館宣布，將安排包機撤離想離開烏克蘭的中國公民。

6000中國公民滯烏 中國擬派包機接走

【07:15】烏克蘭總動員徵兵

澤連斯基宣布，總動員徵兵、車輛等，同時禁止全國18至60歲男性離境。

【07:00】烏克蘭首天逾百死

澤連斯基宣布，俄羅斯入侵首天，有137名烏克蘭人身亡，包括士兵及平民。

聯合國估計，逾10萬人已逃離家園至波蘭、匈牙利、摩爾多瓦（Moldova）等地。

俄烏局勢 相關報道：

父哭別妻女 痛心片段廣傳【短片】

俄羅斯反戰示威1700人被捕 世界各地聲援烏克蘭【多圖．短片】

母攜子避戰火：試着勇敢 戀人趕訂婚盟誓保衛烏克蘭