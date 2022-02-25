俄烏局勢｜俄烏戰事第二日　基輔受襲傳爆炸巨響　俄曾射逾160導彈【不斷更新．附短片】 (12:39)

【12:39】美國有線新聞網絡（CNN）引述美國國防高級官員報道，俄羅斯至今在空襲中發射了逾160枚導彈，有巡航導彈、中程及短程導彈。報道並引述烏克蘭官員稱，基輔周五凌晨受襲，相信是巡航導彈或彈道導彈造成。該官員亦稱，烏軍擊落了一架俄羅斯戰機。

【11:20】美國國務卿布林肯稱，確信俄羅斯試圖推翻烏克蘭政府。

布林肯：確信俄企圖推翻烏克蘭政府 北約不會讓普京得逞

【10:49】有身在當地的傳媒表示，烏克蘭首都基輔周五凌晨傳出兩次爆炸巨響。

另外，烏克蘭總統澤連斯基表示，俄羅斯發動大規模入侵行動後，烏克蘭在孤軍奮戰。

澤連斯基嘆孤軍奮戰 質疑西方國家「害怕」沒並肩抗俄

【10:04】美國總統拜登宣布針對俄羅斯金融體系和尖端技術實施更多制裁，並稱俄羅斯總統普京選擇了戰爭，是「侵略者」。

拜登批普京「侵略者」 宣布制裁俄金融體系、尖端技術

【08:20】烏克蘭總統澤連斯基透過傳媒稱，他是俄軍頭號目標，其家人則是二號目標。他稱自己留守在基輔的總統府，家人仍在烏克蘭，又透露情報顯示敵方狙擊小隊已進入首都基輔。

【08:19】中國駐烏克蘭大使館宣布，將安排包機撤離想離開烏克蘭的中國公民。

6000中國公民滯烏 中國擬派包機接走

【07:15】烏克蘭總動員徵兵

澤連斯基宣布，總動員徵兵、車輛等，同時禁止全國18至60歲男性離境。

【07:00】烏克蘭首天逾百死

澤連斯基宣布，俄羅斯入侵首天，有137名烏克蘭人身亡，包括士兵及平民。

聯合國估計，逾10萬人已逃離家園至波蘭、匈牙利、摩爾多瓦（Moldova）等地。