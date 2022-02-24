俄烏局勢｜俄烏爆發軍事衝突　美國北約外交斡旋失敗 (14:32)

美國、歐洲和烏克蘭都指稱，俄羅斯繼去年4月在鄰近烏克蘭邊界短暫集結大軍後，去年10月起又在邊界集結軍隊；烏克蘭今年1月下旬示警俄羅斯已在邊境部署13萬兵力，對俄羅斯可能入侵表示擔憂。

俄羅斯今年2月也與白俄羅斯展開聯合軍演，白俄羅斯透露軍演分為兩條路線，一條往立陶宛波蘭邊界行進，另一條則向烏克蘭集結，使烏克蘭在北邊的白俄羅斯、東邊的頓巴斯烏俄邊境、南邊的克里米亞半島遭到三面包圍。

俄羅斯一直否認意圖入侵烏克蘭，但總統普京去年11月曾警告北約不要在烏克蘭部署軍隊和武器，稱這是俄羅斯的「紅線」，如果越線將引發強烈反應。俄外交部去年12月公布與美國和北約的安全保證協議草案，要求北約停止進一步東擴、不吸收烏克蘭入北約、從東歐成員國撤軍等，惟美國和北約拒絕。

美國和北約一方面以外交途徑試圖化解俄烏危機，一方面為俄羅斯一旦入侵烏克蘭作準備。美國今年1月下旬分批向烏克蘭提供軍事援助，包括逾百噸致命武器。美國國防部下令8500名美軍進入「高度戒備狀態」，準備隨時部署到東歐。英國1月中表示向烏克蘭提供反坦克武器預防俄羅斯入侵。美國、英國、加拿大等1月下旬撤走駐烏外交官家屬。美國駐烏克蘭大使館1月26日敦促在當地的美國公民考慮立即離開。

西方強國1月發出警告，稱俄羅斯如果進攻烏克蘭，將予以大規模經濟制裁。德法兩國元首1月下旬表示：「一旦發動攻擊，將會遭到報復，（俄羅斯的）代價將非常高昂。」

（綜合報道）