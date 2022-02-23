新冠疫苗｜研究：免疫系統摧毁新冠病毒能力可逾一年　毋須數月打一次針 (20:44)

報道稱，其中一個研究顯示，BioNTech-輝瑞、莫德納（Moderna）、強生（Johnson & Johnson）和諾瓦瓦克斯（Novavax）疫苗，對抗Omicron變種病毒株的能力有對抗其他變種株的八成，由於Omicron變種程度遠高於之前的變種，專家相信由這4種疫苗推動產生的免疫T細胞，有很大能力對付未來的變種株。周二公布的一項最新研究亦顯示，BioNTech-輝瑞和莫德納生產的mRNA疫苗，第三針能讓身體的另一種免疫細胞B細胞生產大量不同抗體，令任何新冠變種株都難以規避。

報道指出，這些研究顯示，第三針、甚至第二針已能長期提供防重症和死亡保護，換言之民眾毋須幾個月就接種一次加強劑，甚至超過一年接種一次也可以。美國賓夕法尼亞大學免疫學研究所總監惠里（John Wherry）說，現在愈來愈多證據顯示加強劑帶來的報回報愈來愈低，雖然長者或高風險群組接種第四針會有好處，但其他大部分人似乎未必有此需要。

（紐約時報）