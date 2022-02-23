新冠疫苗｜研究：免疫系統摧毁新冠病毒能力可逾一年　毋須數月打一次針 (20:44)

美國《紐約時報》報道，過去一個月有最少4項在頂尖期刊發表的研究報告，都顯示已接種新型冠狀病毒疫苗的受測試者免疫系統內不同部分記憶和摧毁新型冠狀病毒的能力，可持續多個月甚至超過一年，即民眾毋須幾個月接種一次新冠疫苗。
報道稱，其中一個研究顯示，BioNTech-輝瑞、莫德納（Moderna）、強生（Johnson & Johnson）和諾瓦瓦克斯（Novavax）疫苗，對抗Omicron變種病毒株的能力有對抗其他變種株的八成，由於Omicron變種程度遠高於之前的變種，專家相信由這4種疫苗推動產生的免疫T細胞，有很大能力對付未來的變種株。周二公布的一項最新研究亦顯示，BioNTech-輝瑞和莫德納生產的mRNA疫苗，第三針能讓身體的另一種免疫細胞B細胞生產大量不同抗體，令任何新冠變種株都難以規避。
報道指出，這些研究顯示，第三針、甚至第二針已能長期提供防重症和死亡保護，換言之民眾毋須幾個月就接種一次加強劑，甚至超過一年接種一次也可以。美國賓夕法尼亞大學免疫學研究所總監惠里（John Wherry）說，現在愈來愈多證據顯示加強劑帶來的報回報愈來愈低，雖然長者或高風險群組接種第四針會有好處，但其他大部分人似乎未必有此需要。