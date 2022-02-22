烏克蘭危機｜俄烏恩怨史：普京稱「兄弟之邦」　俄羅斯吞併克里米亞觸發烏俄決裂 (11:44)

蘇聯給烏克蘭兩大噩夢：

烏克蘭大饑荒、切爾諾貝爾核災

在蘇聯時代，烏克蘭是其一最受壓迫的成員國。蘇聯歷史上已知的政治犯中，接近40%是烏克蘭人，是烏克蘭佔蘇聯人口比例的兩倍有多。但對生活在烏克蘭土地的民眾而言，蘇聯為他們帶來的最大噩夢有兩個，第一個是1932年至1933年的「烏克蘭大饑荒」（Holodomor），第二個是1986年的切爾諾貝爾（Chernobyl）核災。前者是斯大林時期農業政策的失敗，但傳統上是東歐糧倉的烏克蘭情況最驚人，保守估計至少200萬人喪生；後者不但成為蘇聯一大催命符，更播下烏克蘭人對莫斯科的高度不信任。

但真正觸發烏克蘭走向跟俄羅斯決裂的事件，是2014年烏克蘭「尊嚴革命」後，俄羅斯吞併克里米亞，以及協助烏克蘭東部頓巴斯地區的親俄叛軍割據一方。烏克蘭政治主流隨即向反俄路線全面傾斜，着力抬高烏克蘭語地位，並促成烏克蘭東正教會從莫斯科的影響中「獨立」等。

著有《論暴政：二十世紀的二十個教訓》的耶魯大學東歐史專家史奈德（Timothy Snyder），1月投書《華盛頓郵報》時坦言：「沒有烏克蘭（政府的）政策比起俄羅斯對烏克蘭的戰爭帶來這麼大的『烏克蘭化』。」

（綜合報道）