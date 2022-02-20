烏克蘭危機｜烏東連日傳爆炸聲　內政部長往視察險遭迫擊炮彈擊中 (15:42)

烏克蘭軍方上周六表示，烏東親俄分離主義分子當日發動炮擊，造成兩名烏克蘭士兵喪生及4人受傷。歐洲安全與合作組織（OSCE）通報，烏東上周六一天內發生約2000宗違反停火事件。烏克蘭總統澤連斯基上周六在慕尼黑安全會議發言，指稱烏克蘭炮擊東部分離分子掌控區與俄羅斯邊境的說法「純屬虛構」，烏克蘭不會回應挑釁。

美國白宮上周六重申俄羅斯可能隨時攻擊烏克蘭，總統拜登周日召開國家安全會議討論烏克蘭危機。澤連斯基在慕尼黑會議呼籲大家切勿恐慌，暗批美國每天在吹噓俄羅斯將侵烏克蘭，認為西方應盡快對俄羅斯實施制裁。德國外長貝爾博克也在會議上呼籲不要猜度俄羅斯是否已經決定侵烏克蘭。

不過，德國上周六卻呼籲在烏克蘭的僑民離開，法國亦呼籲國民離開烏克蘭東部頓涅茨克、盧甘斯克（Lugansk）、哈爾科夫（Kharkiv）。德國漢莎航空取消周一（21日）至月底飛烏克蘭基輔和敖德薩（Odessa）航班。基於安全理由，北約將駐烏克蘭人員轉移到烏西鄰近波蘭邊境的利沃夫（Lviv）等地。

（法新社/路透社）