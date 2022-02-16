泰國曼谷英文正名惹熱議　政府澄清Bangkok仍獲承認 (20:22)

泰國內閣通過泰國皇家學會（Office of the Royal Society）的曼谷正名提案後，新名稱不會馬上生效，將有專責委員會負責監督相關工作，並由外交部協助。

曼谷的英文Bangkok廣為外國人所知。Bangkok原先只是大曼谷的一個區域，2001年開始Bangkok成為大曼谷區的英文名稱。但泰國人不用Bangkok稱呼首都，而是用泰文的Krung Thep Maha Nakhon，有些更簡短的則稱Krung Thep。

曼谷的泰文原名非常長，Krungthepmahanakhon Amonrattanakosin Mahintharayutthaya Mahadilokphop Noppharatratchathaniburirom Udomratchaniwetmahasathan Amonphimanawatansathit Sakkathattiyawitsanukamprasit是世界上名稱最長的首都，甚至還有樂團將曼谷的泰文全名改編成歌曲。

由於「正名」討論太熱烈，泰國總理府副發言人拉差達（Ratchda Dhanadirek）周三趕緊出來澄清，Krung Thep Maha Nakhon只是用在官方文件上，Bangkok仍然會出現在文件中，會以括號的形式標註。泰國皇家學會也在facebook發文指出，Krung Thep Maha Nakhon和Bangkok可以同時使用，兩個名稱都會承認。

（中央社）