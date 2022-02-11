《紐時》記者新書披露　特朗普稱卸任後仍與金正恩聯絡 (17:02)

《紐約時報》記者哈伯曼（Maggie Haberman）在其即將出版有關特朗普的新書《The Confidence Man》（暫譯《騙子》）中，爆出上述消息。她向美國有線新聞網絡（CNN）表示：「據我們所知，他（特朗普）對這段關係有一份執著。」不過哈伯曼補充，特朗普的說法未能得到證實，亦未必是真，只說他一直告訴別人他和金正恩維持某種通訊或討論。她表示，金正恩是特朗普聲稱唯一保持聯絡的外國領袖。美國國務院拒絕置評。特朗普的代表未回覆查詢。

特朗普上任總統之初，曾嘲諷金正恩是「小火箭人」，後來雙方關係改善，互通書信。2018年特朗普以「美好」等字眼形容金正恩來函，甚至表示「我們已墮入愛河」。不過，兩人雖然在2018和2019年三度會面，但美國始終未能說服金正恩棄核。

有指稱特朗普卸任後與金正恩保持聯絡可能犯法。根據1799年《洛根法案》（Logan Act），美國公民未經授權跟與美國有爭議的外國政府談判屬犯罪。美國監察朝鮮動向網站「北緯38度」（38 North）主任珍妮‧湯（Jenny Town）表示，如果特朗普確有聯絡金正恩，而又未與白宮協調或經白宮批准，那就有大問題，並可能對美國利益有反效果。

（路透社）