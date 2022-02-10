烏克蘭危機｜俄羅斯白俄羅斯聯合軍演　重兵部署白俄鄰近烏克蘭邊境 (20:31)

代號「聯盟決心2022」（Allied Resolve 2022）的聯合軍演將持續至2月20日。莫斯科和明斯克未透露派出多少士兵參與，但北約稱白俄境內已有3萬俄兵，為冷戰結束以來俄羅斯在白俄最大規模的軍事部署。縱使俄白兩國官員均表示，俄軍隊在演習後會返回其基地，但從白俄邊境距烏克蘭首都基輔只有210公里，美歐官員擔心，這場軍事演習為俄羅斯可能入侵烏克蘭增加一條新戰線，可從北部的白俄多方位攻擊。有軍事分析家指出，即使今次軍演是向西方施壓而非侵烏前奏，俄軍也有可能將軍備留在白俄。

除了陸空演練，俄羅斯黑海艦隊周四表示，將如期在本月舉行演習，6艘俄羅斯軍艦已抵達黑海，準備海上軍演。烏克蘭周四亦舉行軍演回應俄羅斯與白俄。

（華盛頓郵報/衛報/金融時報/路透社）