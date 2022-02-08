捷克富商涉德國公路時速417公里狂飈　德交通部長譴責　檢察部門查疑非法飈車 (14:13)

事件主角是捷克富商帕瑟（Radim Passer），他在影音分享平台YouTube上載一段駕駛布加迪（Bugatti）雙門超跑奇龍（Chiron）的影片，並寫道：「感謝神，給我們安全且良好的環境。」部分影片中有模擬車速顯示，可見其中一趟在首都柏林（Berlin）和其西面馬格德堡（Magdeburg）之間的路程中，時速一度高達417公里。雖然影片是在去年中錄製，但最近才被放上網，並已吸引數百萬次點閱。對於被指稱不負責任及危險駕駛，帕瑟回應稱他有「良好視野」，並強調布加迪的煞車性能。

在多家媒體大篇幅報道事件後，高速公路警察開始調查。調查結果呈交檢察官辦公室後，已展開法律評估。根據德國刑事法，駕駛者如果「以不當車速和嚴重違反交通法規下駕駛」，會被視為非法飈車。交通部長維辛（Volker Wissing）亦開腔譴責帕瑟的駕駛態度，並指出即使高速公路沒有限速，但汽車應該要經常在「受控」狀態下。

（法新社/中央社）