新冠疫情｜澳洲2月21日起重開邊境　旅客須接種兩劑疫苗 (15:30)

莫里森在記者會上說，澳洲自決定封關迄今已近兩年，當初拒非公民於門外，是為了紓緩新冠病毒的威脅。他說：「澳洲將自今年2月21日起，開放國界給所有簽證持有者。如果你已接種兩劑疫苗，我們期待你來到澳洲。」

澳洲16歲或以上人口已有超過九成人接種新冠疫苗，該國近期疫情趨於緩和，周一新增約2.3萬宗個案，是今年以來最少，亦遠較1個月前的17萬宗紀錄少，入院人數近期亦快速下降。

澳洲去年底起逐步重開邊境，允許技術移民、國際學生和背包客入境，並與新西蘭等國展開旅遊氣泡。路透社報道，澳洲開關將有助提振該國旅遊業、恢復移民進入和引入十億澳元計的外來資金。

消息公布後，澳洲最大航空公司澳航股價急升5%，旅行社Flight Centre Travel Group Ltd股價更升了8%。澳航表示，公司正研究如何短期內恢復更多國際航班。澳洲政府機構澳洲旅遊研究所（Tourism Research Australia）估計，自疫情爆發以來澳洲損失了1017億澳元（約5614億港元）國內外旅遊收益。

（路透社/中央社）