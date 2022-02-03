美軍突襲敘利亞 拜登：ISIS領袖喪生 (22:00)

空襲地點位於鄰近土耳其邊境的阿特莫（Atmeh）地區，美國國防部發言人柯比指，受中央司令部指揮的特種作戰部隊當晚在敘利亞西北部執行反恐行動，而行動成功。當地是反巴沙爾政府組織的最後堡壘，有反抗組織消息人士向路透社指，相信美軍目標是一名武裝分子領袖，但不知道為具體何人。行動造成至少13人死亡，但有人道組織指死者中有7名平民，包括4名兒童及3名婦女。

路透社稱當地有與蓋達組織有聯繫的武裝組織在運作，ISIS領袖亦在當地匿藏。及後總統拜登宣布該次空襲行動殺死了ISIS領袖阿布‧易卜拉欣‧古拉希，而參與行動的美軍都安全無恙。

美軍在2019年10月26日在敘國西北部伊德利卜省執行突擊行動，當時的ISIS領袖巴格達迪在美軍追捕期間引爆炸彈背心身亡，ISIS數日後宣布阿布‧易卜拉欣成為新領導人。

（法新社/路透社）