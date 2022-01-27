新冠疫情｜丹麥研究：Omicron BA.2傳染力為BA.1亞型1.5倍 (19:19)

SSI的技術總監克勞澤（Tyra Grove Krause）指出，有迹象顯示BA.2更具傳播力，特別是對於未接種疫苗者；它亦可更大程度地感染已接種疫苗的人。克勞澤續稱，這代表丹麥的疫情高峰會延長至2月，較此前預期要久。丹麥衛生部長修尼克（Magnus Heunicke）亦表示，未有證據顯示已在丹麥成為主流的BA.2會引致更多疾病，但傳染力肯定更強。

英國倫敦帝國學院周三公布的研究指出，英格蘭的新病例幾乎全部涉及Omicron，當中三分之二過去曾經或疑似染疫，即重複感染，這進一步證實了Omicron的免疫脫逃力。

重複感染是指民眾相隔90天的兩次檢測均呈陽性。指導研究的埃利奧特（Paul Elliott）指出，並非全部病例都能證實是重複感染，部分或只是病毒殘留，即同一次感染二度被驗出陽性。

（路透社/中央社）