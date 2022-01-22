一行禪師越南圓寂享壽95歲　畢生宣揚和平奔走歐美游說停越戰 (17:58)

一行禪師俗名阮春寶，1926年生於越南中部順化市，16歲出家，「一行」是其法號，到1950年代中期越戰爆發後，開始投身推動和平事業，先在國內率領僧眾參與反戰示威，後在國外四出游說歐美協助越南停戰，包括曾求見美國黑人民權領袖馬丁路德金，促成他支持反越戰。馬丁路德金1967年更曾積極推動諾貝爾和平獎頒予一行禪師，但諾獎委員會當年最終懸空和平獎。

1973年，確認美軍退出越戰的《巴黎和平協約》簽訂後，一行禪師被越南政府拒絕回國，此後定居法國，興建「梅村」禪修道場，同時周遊列國，推動入世佛教和「正念」生活，是西藏精神領袖以外另一位在西方備受尊崇的僧侶。一行禪師曾多次訪港，「梅村」在港亦有分部。

一行禪師勤於筆耕，除了禪修、經論等佛學著作，還有詩集、兒童故事等作品，總數超過100部，且有中英等逾40國語言譯本，代表作有《橘子禪》等，最後著作於去年10月刊行。

（綜合報道）