拜登稱北約應對俄「小規模侵襲」烏克蘭有分歧　遭質疑「開綠燈」　白宮：若俄軍越境會嚴厲應對 (20:54)

對於目前俄羅斯逾10萬大軍集結烏克蘭邊境，拜登周三在記者會承認，仍無法確定俄總統普京的意圖，但認為他很快會侵略烏克蘭，「我估計他會動手（move in），他必須做點什麼。他正試圖在中國與西方之間找自己在世界上的位置」。

雖然拜登誓言若普京派軍隊越過邊境，俄羅斯將承受嚴重的經濟後果，但同時表示，若俄發動小規模侵襲，北約對此如何應對未達共識，「如果是小規模侵襲（minor incursion），我們最終必須為做什麼和不做什麼而爭論，但在軍隊集結邊境下，若他們進一步入侵烏克蘭，這對俄羅斯是一場災難」。

被要求解釋「小規模侵襲」的意思，拜登稱界線是「俄軍越過邊界，殺死烏克蘭士兵」，「我認為這會改變一切，但這取決於他（普京）做了什麼」。拜登強調北約成員立場一致很重要，「這是我花費大量時間在做的事……各國願意做什麼，北約內部有分歧，這取決於所發生的情況」。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，拜登這番直白言論，令烏克蘭官員感震驚，認為他區分了「侵襲」（incursion）和「侵略」（invasion），並暗示小規模侵襲不會引發制裁，一名烏克蘭官員說：「這給普京開了綠燈，讓他可隨意進入烏克蘭。」

（CNN/金融時報）