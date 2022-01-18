阿布扎比遇空襲3油車爆炸釀3死　也門叛軍胡塞武裝認報復施襲 (13:45)

阿聯酋通訊社（WAM）報道，阿布扎比國家石油公司（ADNOC）儲油設施附近穆薩法（Musaffah）工業區有3輛油車爆炸，造成3人喪生、6人受傷，死者分別是兩名印度人和一名巴基斯坦人。ADNOC隨後稱，旗下的穆薩法燃料庫在當地時間上午10時發生事故導致火災，正與當局「釐清確切原因」。阿布扎比警方關閉通往該區道路。社交平台上未經證實的畫面則顯示，現場冒出黑煙。警方說：「初步調查發現一架小型飛機零件，這可能是導致兩處地點爆炸和火災的無人機。」

胡塞武裝軍事發言人表示，胡塞武裝「深入阿聯酋」發動軍事行動。旗下媒體報道，胡塞武裝首席談判代表阿卜杜勒薩拉姆（Mohammed Abdulsalam）目前在伊朗德黑蘭訪問，他警告阿聯酋不要「在也門搞破壞」。阿聯酋是沙特阿拉伯為首的盟軍成員，先前協助也門當地部隊武裝及訓練，這些部隊近來加入作戰行列，在也門兩個產油省份對付胡塞武裝。

（路透社/中央社）