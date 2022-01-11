新冠疫情｜有專家稱「Deltacron」或實驗室污染造成　非新變種 (14:27)

塞浦路斯傳媒上周六（8日）報道，塞浦路斯大學的科學家發現這種新變種病毒株具有Delta變種的遺傳背景及部分Omicron的突變。法新社報道，雖然冠狀病毒有可能基因組合，但很罕見，而分析Deltacron研究發現的專家都表示，這幾乎不可能出現。

英國倫敦大學帝國學院病毒學家皮科克（Tom Peacock）在Twitter發文指出：「部分大型傳媒報道的塞浦路斯Deltacron序列，看起來相當明顯是受到污染。」英國維康桑格研究所新冠基因學計劃負責人巴雷特（Jeffrey Barrett）亦說：「這幾乎可以肯定不是Delta和Omicron譜系的生物重組體。」

對於其研究被質疑，塞浦路斯大學生物科學教授科斯特里基斯（Leonidos Kostrikis）強調，研究結果不是「技術錯誤」所致。他周日（9日）發表聲明稱，他發現的病例顯示舊病毒株有發展這些突變的進化壓力，而不是單一重組事件的結果。他又說，這些研究結果不只在一個國家得出。

另外，上周有未經證實的報道指稱一種叫flurona或flurone的病毒在傳播，這是代表流行性感冒（flu）加上冠狀病毒（coronavirus）。世界衛生組織流行病學家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）周一（10日）在Twitter寫道：「我們不要使用Deltacron、flurona或flurone之類的詞，拜託……這些詞暗示病毒/變種株的組合，而這並沒有發生。」

（法新社/彭博社/中央社）