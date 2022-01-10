新冠疫情｜澳洲確診破百萬宗逾半過去一周通報　澳媒消息：中國阻快篩試劑出口致缺貨 (14:21)

近日大爆發新型冠狀病毒疫情的澳洲，官方確診總數周一（10日）突破100萬大關，其中過半數是在過去一周通報。當地疫情肆虐令主要來自中國的新冠快篩試劑需求大增，但當地傳媒引述業界稱，由於中國海關阻撓試劑出口，令澳洲面臨缺貨困境。
《澳洲金融評論》（Australian Financial Review）周一獨家引述澳洲多名不具名醫療產業業者透露，有多批準備出口至澳洲的新冠快篩試劑遭中國海關扣留。報道指出，澳洲每19個快篩試劑，就有至少14個是中國製造。目前澳洲快篩試劑供貨延誤的數量，高達數以百萬計。一名醫療產業業者表示，很多業者在訂購快篩試劑時，本來以為只要等一、兩周，但結果一直沒貨。另一名業者透露，他訂購的快篩試劑被扣在中國海關，目前並不清楚原因為何，又說澳洲不少同業和他遭遇相同。
報道提到，澳洲有很多機構受到快篩試劑供貨延誤困擾，包括澳洲聯邦政府和地方政府。衛生部長亨特（Greg Hunt）周日（9日）表示，澳洲各級政府已訂購共2億個快篩試劑，其中7000萬個由聯邦政府訂購，民間業者也訂購了「非常大批」快篩試劑。他承認澳洲正出現缺貨情況。
業者表示，他們不和道中國當局的舉動是因為中澳政治關係緊張所致，還是因為中國供貨出現問題。《澳洲金融評論》稱，中國駐澳洲大使館未有回應相關查問。