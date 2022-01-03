加拿大東部省份現神經系統病　衛報消息︰人數超官方數字兩倍　患者行動不便現幻覺疑涉環境因素 (20:59)

任職紐賓士域省兩所衛生機構之一「活力衛生網絡」（Vitalite Health Network）的「吹哨人」，向《衛報》披露不明病症個案正在增加，過往沒健康問題的年輕人會突然出現一系列症狀，包括體重急降、失眠、出現幻覺、思考困難和行動不便。消息稱這些症狀發展速度之快令人關注。

報道指出，一名男子在出現癡呆及運動失調症狀後，其妻後來亦開始失眠、肌肉萎縮、癡呆和有幻覺，病情甚至較丈夫更差。一名30多歲女子無法說話，需以喉管餵食，一名照顧她的20多歲護理學生近期亦出現神經功能衰退症狀。

紐賓士域省首席衛生官辦公室表示，自2020年初至2021年5月底錄得48宗病例，但《衛報》引述消息指出病例或多達150宗。當地官員去年10月試圖緩減民眾的憂慮，稱有8宗相關死亡病例實際是死於其他疾病，又稱流行病學報告指稱沒有已知食物、行為或環境顯著證據可解釋該疾病。然而，有熟悉相關個案的專家質疑當局說法，因年輕人患神經系統疾病屬十分罕見，而要確定長遠死因並不容易，特別是涉及腦部。

（衛報）