新增確診過去一周少三成　南非政府：Omicron疫情高峰已過 (16:01)

出現幾十種突變的Omicron是11月底首度於南非、博茨瓦納出現，很快就成為南非的流行病毒株。牛津大學資料庫「數據看世界」（Our World In Data）顯示，Omicron在12月中以前就令南非疫情飈升至平均每天新增2.3萬多宗確診。

目前南非確診數目已連續兩周減少，現時每天新增不到11,500宗，降幅達30%。除了西開普省與東開普省，全國各地的確診都在下滑，住院率也降低。縱然專家不排除數字減少是因連假期間篩檢減少所致，南非官員表示，這波Omicron疫情期間染疫病故人數增幅很小，甚至「微不足道」。

南非醫學研究委員會（SAMRC）人員阿卜杜拉（Fareed Abdullah）說：「南非由Omicron變種帶動的第四波新冠病毒疫情，從崛起、進入高峰到降溫，速度都快得讓人吃驚。僅4周疫情便達峰值，然後兩周急劇下降……與其說這波Omicron是一股疫潮，還不如說是一次山洪暴發。」

（紐約時報）