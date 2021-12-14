美國體操隊前隊醫性侵案　3.8億美元和解 (19:12)

現年58歲的納沙（Larry Nassar）在擔任美國體操協會和密歇根州立大學的體育醫生期間性侵運動員，他2017年底和2018年初承認多項性侵指控，先後被判囚最高達175年及125年，現正服刑。數百名指控納沙性侵的事主中，包括美國體操女王比拉絲（Simone Biles）、奧運體操金牌選手拉絲曼（Aly Raisman）及馬露妮（McKayla Maroney）。周一的和解案在印第安納波利斯聯邦破產法院獲批准，提出索償事主包括上述3名體操好手。

代表180多名事主的律師曼利（John Manly）周一在聲明中說：「我們戰勝的原因很簡單，是因為事主的勇氣和堅強。這些勇敢的女性在無數傳媒訪問中，公開談論自己過往的遭遇，不讓更多孩子為了追求夢想，被迫遭受身心虐待或性侵。」2016年最先指控納沙惡行的前體操選手丹荷蘭德（Rachael Denhollander）樂見和解協議，她在Twitter寫道：「這個章節終於落幕，現在最艱苦的改革及重建工作可以開始了。事件是否彰顯了正義，帶來了改變，取決於接下來的發展。」

（法新社/華爾街日報）