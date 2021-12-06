全球主要武器供應商去年盈利續破頂　美國洛歇馬丁582億美元居榜首　新冠疫情影響料往後始浮現 (14:05)

根據SIPRI的報告，100大武器公司去年盈利增長1.3%，達到5310億美元（約4.14萬億港元）新高。前五大企業都來自美國，洛歇馬丁（Lockheed Martin Corp.）以582億美元穩居榜首，最暢銷的產品包括F-35戰機和各式導彈。英國航太系統公司（BAE Systems）排第六位，是美國以外排名最高企業，緊隨其後的是3家中國集團。在主要生產國中，只有法國和俄羅斯的公司業績下滑。

SIPRI表示，這些公司受益於各國為經濟注入大量現金，以及推出具體措施協助軍火商，例如加速付款或安排訂單進度。不過，報告強調，盈利增長率在2019年至2020年大幅放緩，並指出為遏止病毒傳播而採取的措施影響了武器業供應鏈，如同其他經濟產業面臨的狀況，疫情對全球武器製造的影響或要之後才會浮現。

（法新社/中央社/斯德哥爾摩國際和平研究所網站）