「瑞士生物學家」帖文控美干預新冠溯源調查　facebook疑行動涉華企　刪數百帳號專頁 (17:07)

Meta發表報告指出，facebook在8月已刪除該帳號，至今亦移除524個相關facebook帳號、20個專頁、4個群組及86個Instagram帳號，並刪除這些帳號與專頁等發布的相關帖文。報告稱，運作該帳戶的人利用虛擬私人網絡（VPN）隱瞞來源和設計該假身分的人格，但這項針對英美的英語受眾，以及香港、台灣及西藏的中文受眾的社交媒體行動，很大程度上並不成功。

Meta的應對全球威脅破壞部門主管阿格拉諾維奇（David Agranovich）表示，他們發現事件跟中國個別的人、在世界各地與中國國營基建公司有關的人員，以及名為「四川無聲信息技術有限公司」（Sichuan Silence Information Technology Company Limited）有關，但未發現該公司與中國政府有何聯繫。

（路透社/中央社）