新冠變種Omicron｜布林肯讚南非快速發現分享Omicron資訊全球典範　法新社︰摑中國一巴 (17:00)

美國國務院發聲明表示，布林肯與南非外交部長潘多爾（Naledi Pandor）討論有關為南非民眾接種新冠疫苗的合作事宜，稱布林肯讚揚南非科學家迅速發現Omicron變種病毒株及南非政府分享有關資訊的透明度，是全球的典範。

近年中美關係就貿易、人權及台灣等議題變得緊張，最早在中國被發現其後蔓延全球的新冠疫情更令兩國關係進一步惡化。法新社指稱布林肯最新言論有如對中國應對初始疫情的做法「摑了一巴」。美國上屆特朗普政府以至本屆拜登政府一再批評中國未有坦白公開疫情源頭。美國亦指摘北京政府太遲才對外分享疫情的關鍵資訊，認為更透明的處理手法有助控制病毒擴散。

對於外間指控，北京多次否認有隱瞞疫情，重申應「科學溯源」而非「政治溯源」，並認為新冠溯源不應局限於中國境內。

（法新社/中央社）

新冠變種Omicron 相關報道︰

不滿透明公布反被罰 南非：或惹他國瞞疫

英錄兩宗Omicron變種 約翰遜宣布所有入境者須接受檢測

以色列封鎖邊境14天 禁止所有外國人入境

澳洲首現Omicron變種個案

張文宏︰Omicron目前對中國影響不大 「快速響應」「動態清零」可應對

更易再染 新變種Omicron列最高級別 南非洲8國返抵港人 送竹篙灣7日再入酒店14日