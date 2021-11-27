新冠變種Omicron｜B.1.1.529變種命名「Omicron」　世衛列值得關切變種　或更易傳播再感染風險增 (09:15)

世衛表示，Omicron變種新冠病毒有大量基因突變，初步證據顯示，與其他「值得關切的變異株」相比，曾染疫者再次感染Omicron的風險更高；帶有Omicron的確診個案在南非增長速度比以往幾波疫情更快，意味Omicron或更具傳播優勢。當前的病毒檢測方法對Omicron仍然有效，但世衛仍需時數周以研究Omicron對新冠疫苗、檢測和治療的影響。

首宗已知Omicron確診個案來自11月9日收集的樣本，世衛於11月24日首次從南非接獲Omicron變種的通報，現時相關確診個案幾乎在南非所有省份出現。本港衛生署周四（25日）亦公布兩宗帶有B.1.1.529的輸入個案，涉及由南非抵港、在富豪機場酒店檢疫的印度籍男子，以及相信是被他傳染的對面房住客。

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