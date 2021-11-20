拜登例檢須麻醉 總統權力暫交賀錦麗 (00:29)

白宮周五（19日）宣布，美國總統拜登（Joe Biden）當天接受年度身體檢查，進行例行大腸內窺鏡檢查時因要麻醉，其間總統權力暫時轉交副總統賀錦麗（Kamala Harris）。這意味着57歲的賀錦麗短暫成為歷來首位獲得美國總統權力的女性，直至美東時間周五上午11時35分（香港時間周六零時35分），拜登重新接回總統權力，合共為時1小時25分鐘。
開創美國女性先例
拜登周五早上前往馬里蘭州華特里德醫學中心，白宮說他接受「例行年度體檢」，是他1月宣誓就任總統以來第一次接受體檢。白宮發言人普薩基表示，拜登照大腸鏡時將要麻醉，其間「會按過往做法」，由副總統暫時掌握總統權力，而賀錦麗將在其白宮西翼辦公室履行代總統職務，包括暫時接管美國軍隊和核武。
普薩基說，前總統小布殊（George W. Bush）任內，亦曾在2002年和2007年照大腸鏡時，暫時交權予副總統切尼。她強調交權依足憲法所列程序。小布殊父親老布殊1985年亦曾代理總統權力，理由是時任總統列根須接手大腸癌手術。
周六（20日）79歲生日的拜登，是美國歷來上任時年紀最大的總統，其精神狀態屢受疑問。外界一直猜測他會否競逐連任，他曾表示預期2024年會與賀錦麗競逐連任，但賀錦麗近期被傳工作能力不足，惹來「換馬」風聲。 （綜合報道）