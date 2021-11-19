用Instagram或損青少年身心健康　美跨黨派小組對Meta展開調查 (21:19)

參與調查的州份橫跨民主、共和兩黨，包括內布拉斯加、佛羅里達、肯塔基、田納西、佛蒙特、紐約、新澤西、麻省、加州和得州。加州州檢察長邦塔（Rob Bonta）指出，這次調查是基於有報道披露，Meta的內部研究反映使用IG與青少年身心健康受損風險增加有關，包括抑鬱、飲食失調甚至自殺。調查將針對研究Meta如何利用相關技術，增加年輕人使用IG頻率和時間，以及這些技術如何損害用戶的身心健康。麻省州檢察長希利（Maura Healey）批評，Meta未有保護其平台上的年輕人，反而選擇忽視問題，甚至加劇已知會對年輕人身心健康構成威脅的操縱，直斥是「為利潤剝削兒童」。

Meta發言人反駁有關指控錯誤，指對事實有「嚴重誤解」，又稱Meta是行內對抗網上欺凌的帶領者，且一直支援有自殺念頭、自殘和飲食失調問題的人。他以IG近期推出、用來提醒用戶休息的新功能「Take a Break」為例，稱公司將繼續開發家長監控功能，並探討如何透過該平台，為不同年齡層的青少年提供合適的體驗。

（路透社/法新社/NPR）