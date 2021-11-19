新冠肺炎｜德國日增確診人數破6.5萬　政府禁未接種疫苗者搭公共交通工具 (14:21)

德國政府周四（18日）公布，當地單日新增的新型冠狀病毒確診人數首次突破6.5萬，達到65,371人，「平均每10萬人7日累計新增確診病例數」亦升至336.9宗，為疫情以來新高。聯邦議會同日通過傳染病法修改案，禁止沒有接種新冠疫苗者乘搭短途和長途公共交通工具，亦不可進入工作場所，聯邦政府也與各州達成決議，將依據各州住院情況實施加辣抗疫措施。
面對有增無減的確診數字，看守總理默克爾周四與各州州長達成決議，各州將根據「平均每10萬人7日內累計感染新冠病毒住院人數」，確定防疫措施等級。指數達到3的州份將實施「2G規則」，即只允許已完全接種疫苗和已康復者，進入理髮店、酒店、文化休閒、體育設施和室內餐飲娛樂業等場所。指數達到6時，將實施「2G＋規則」，即市民到訪舞廳、俱樂部、酒吧夜店等感染風險較高的地方時，除滿足「2G規則」的要求外，還必須持有新冠檢測陰性證明。當數值升至9或以上時，相關的州份應實行更加嚴厲的防疫措施。
此外，各州將於工作場所和公共交通工具實施「3G規則」，即市民必須提供疫苗接種證明、已康復證明，或檢測陰性證明，方可進入工作場所和所有公共交通工具。
看守總理默克爾稱，在第四波疫情下有關措施有實施的必要，又稱如果有更多人接種疫苗，許多措施根本不必實施，故呼籲民眾盡快接種疫苗。
傳染病法修改案在聯邦議會獲通過後，將交聯邦參議院通過，之後該法案將為落實聯邦政府與各州周四達成的決議提供法律依據。
（法新社/中新社）
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