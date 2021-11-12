Google揭黑客闖港媒及民主派網站　以iPhone或Mac機瀏覽或被植惡意程式 (16:38)

Google Threat Analysis Group（TAG）團隊發現，自今年8月起，黑客利用iOS和macOS的漏洞，在瀏覽一家香港傳媒和一個「著名民主派勞工和政治組織」的蘋果產品上暗中安裝間諜軟件。若攻擊成功，目標網民的電子產品中毒後，黑客就可以暗中下載其資料，甚至進行操控，如擷取屏幕、記錄觸屏和錄音等。

科技網站Wired指出，今次襲擊特別之處在於黑客並非針對個別「高價值」人物如記者或異見者，而是採取漁翁撒網方式，務求攻擊更廣泛網民。TAG稱，這個間諜軟件經過精心設計，「看來是一個大型軟件工程的產物」，甚至可以進行多階段襲擊，相信這次施襲的黑客幕後擁有強大資源，很有可能是由國家支持。不過，TAG未有明言或推斷是哪個國家支持這次計劃，同時亦沒有公開涉事的香港傳媒及民主派網站資料。

（Wired）